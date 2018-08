Post-Zustellstützpunkt entsteht

BAUVORHABEN 85 Arbeitsplätze sollen an die Bundesstraße 49 umziehen

Limburg In den kommenden Monaten wird an der Bundesstraße 49 an der Abfahrt Offheim/Dietkirchen ein neuer Zustellstützpunkt für die Post geschaffen.

Copyright © mittelhessen.de 2018