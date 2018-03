Probbach feiert während der Kirmes drei Nächte lang

FEIER Los geht es am Donnerstag mit einer Schaumparty

Mengerskirchen-Probbach (red). Der Vereinsring Probbach lädt für das Wochenende, 2. bis 5. Oktober, zur Zeltkirmes in Probbach ein. Am Mittwoch, 1. Oktober, stellt die Kirmesjugend den Kirmesbaum am Festplatz.

Copyright © mittelhessen.de 2014