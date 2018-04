Prognose: Weniger Arbeitslose in der Region

Berufsleben Die Agentur für Arbeit erwartet für dieses Jahr mehr Beschäftigte in der Region Limburg-Wetzlar

Limburg-Weilburg/Lahn-Dill In diesem Jahr wird die Zahl der Arbeitslosen in der Region Limburg-Wetzlar sinken. Gleichzeitig steigt die Zahl der Beschäftigten an. Das sagt eine Prognose der Arbeitsagentur für 2018 voraus.

Copyright © mittelhessen.de 2018