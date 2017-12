Räuber überfallen Firmen-Chef

Zwei Männer sollen mit einem Messer den Inhaber einer Anhängerfirma in der Limburger Straße in Eschhofen überfallen haben. (Symbolfoto: pixabay)

Limburg-Eschhofen Am frühen Donnerstagabend ist der Inhaber einer Anhängerfirma in der Limburger Straße in Eschhofen von zwei bisher unbekannten Männern überfallen worden.