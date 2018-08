Rasante Duelle bringen viel Spaß

Patrick Offenbach wohnt in Löhnberg und ist begeisterter Bobby-Car-Rennfahrer. Zusammen mit seiner Frau Melanie entwickelte er die Idee, in Löhnberg ein Rennen zu organisieren.

Mit der Waldhäuser Straße war die Strecke schnell gefunden. Vom neuen Bürgerhaus „Löhnberger Lilie“ her kommend ist die Straße durchgehend abschüssig bis zum Hotel „Zur Krone“ in Höhe der Sparkasse. Neben dem Streckengefälle stellte auch die lang gezogene Kurve für die Fahrer eine echte Herausforderung dar.

Mit Strohballen und Absperrgittern war die Strecke am Renntag entsprechend gesichert, zusätzliche Streckenposten sorgten für die Sicherheit von Fahrern und Zuschauern.

Zuerst ging der Nachwuchs auf die Strecke. Bei den in der Altersklasse drei bis sechs Jahre startenden Mädchen und Jungen kommen nur original Bobby-Cars ohne bauliche Veränderungen zum Einsatz.

Pflicht auch für die Jüngsten ist entsprechende Schutzkleidung wie Knie- und Ellbogenschoner, Helm und Handschuhe sowie festes Schuhwerk.

Ein Shuttlebus brachte die Teilnehmer und ihre Fahrzeuge zum knapp 200 Meter vom Ziel entfernten Start. Nach zwei Trainingsläufen starteten die Wettbewerbe in Form von zwei K.O.-Rennen. Füße hoch und Oberkörper möglichst weit nach hinten beugen – so lieferten sich die Starter in den Altersklassen sieben bis elf Jahre und zwölf bis 16 Jahre tolle Duelle. Entlang der Strecke wurden sie von den Zuschauern lautstark angefeuert und mit Applaus ins Ziel begleitet.

Eine Neuauflage der gelungenen Veranstaltung im nächsten Jahr ist denkbar

Lukas Fischer, der selbst viele Jahre Bobby-Car-Rennen gefahren ist, moderierte das Spektakel äußerst unterhaltsam und lieferte viele Informationen.

In der Altersklasse drei bis sechs Jahre siegte Tabea Bauer vor Matteo Amend und Alexander Trauchalev. Cleo Lindemann, Fiona Hoffman und Niclas Müller belegten die Podestplätze bei den Sieben- bis Elfjährigen. Unter den Jugendlichen in der Altersklasse zwölf bis 16 Jahre gewann Fiona Amend vor Justin Köllner und Anna-Lina Purmann.

Höher, weiter, schneller lautete dann das Motto für die Profiklasse. Höher in der Waldhäuser Straße gelegen war der Startbereich, noch dazu mit einer Startrampe versehen, von der aus die Fahrer gleich Geschwindigkeit aufnehmen konnten.

Weiter war der zurückzulegende Weg: Gut 500 Meter galt es vom Start bis ins Ziel zu bewältigen. Schneller wurden die Bobby-Cars somit natürlich auch. Mit bis zu 70 Stundenkilometern sausten die Piloten mit Helm und Lederkombi den Berg herunter.

Dabei lieferten sie sich rasante Duelle, die hauchdünne Entscheidungen zur Folge hatten. Es siegte Tobias Müller vor Stefan Gyimesi und Lokalmatador Patrick Offenbach.

In der fünften Kategorie, der offenen Klasse, starteten abschließend die Nicht-Profis. Schnellster war Andreas Scheel vor Justin Köllner und Christian Theis. Von den Kleinsten bis hin zu den Profis, die aus ganz Deutschland angereist waren, zeigten sich alle Bobby-Car-Fahrer begeistert vom Austragungsort des Spaßrennens. Die anspruchsvolle Strecke sei großartig, es habe keine Unfälle gegeben und die Stimmung sei ebenfalls klasse gewesen, fassten die Piloten ihre Eindrücke zusammen.

Die gelungene Premiere freute besonders Patrick Offenbach. Er wolle jetzt das weitere Feedback abwarten. Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) habe signalisiert, dass es eine Neuauflage geben könne. Für nächstes Jahr sei vielleicht eine zweitägige Rennveranstaltung denkbar, sagte Patrick Offenbach abschließend.