Raufbold geschnappt

Zeugen hatten der Polizei gemeldet, dass es in und vor einem Wohnhaus in der Ringstraße zu Streitigkeiten gekommen war. In der betroffenen Wohnung konnte die Streife dann den 31-jährigen Bewohner zusammen mit vier weiteren Personen und einem fünfjährigen Jungen antreffen. Alle anwesenden Erwachsenen, darunter auch die Mutter des Jungen, waren erheblich alkoholisiert.

Noch bevor die Streife weggefahren war, verließ der 31-Jährige mit einem Messer bewaffnet die Wohnung und bedrohte eine vor dem Haus stehende Gruppe damit.

Schlagstock im Einsatz

Der 31-Jährige soll sich gegen die Festnahme gewehrt haben, so dass die Beamten einen Schlagstock einsetzten. Zudem besteht der Verdacht, dass der Festgenommene die 22-jährige Mutter des Jungen bei einem Streit am Freitagabend mit einem Messer verletzt hat, so dass der Mann zudem wegen gefährlicher Körperverletzung mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss. (red)