Von Jürgen Vetter

Regen lässt den Wald jetzt auftanken

NATUR Die Forstfachleute freuen sich über einen Sommer mit außergewöhnlich vielen Niederschlägen

WEILBURG Während in diesem Sommer bereits so manche Gartenfete ins Wasser gefallen ist, haben die Forstfachleute Grund zur Freude: Üppige Niederschläge lassen den Wald in der Region jetzt besonders gut gedeihen.

Copyright © mittelhessen.de 2016