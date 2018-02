Reifen liegen im Wald

Weilburg-Gaudernbach Umweltsünder haben am Abzweig der Kreisstraße 447 aus Richtung Gaudernbach kommend an der Einmündung in die Landesstraße 3020 (Richtung Weilburg oder Wirbelau) Altreifen im Wald entsorgt. Der Ortsbeirat Gaudernbach hat darüber die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Weilburg informiert. Mögliche Zeugen dieser illegalen Müllentsorgung werden gebeten, sich an das Ordnungsamt der Stadt Weilburg unter (0 64 71) 31 40 zu wenden. (anm/Foto: A. Müller)