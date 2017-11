Reisen Sie mit dem TAGEBLATT in der Zeit zurück

Verlosung Magier Steve Waite teleportiert Zuschauer in seiner Show in Limburg / Gewinnen Sie Freikarten für die Veranstaltung

Limburg Am Donnerstag, 16. November, tritt Magier Steve Waite ab 20 Uhr in der Stadthalle in Limburg auf. Gewinnen Sie mit dem TAGEBLATT Karten dafür.

Steve Waite wagt sich mit „Magie – Grenzen sprengen“ an eine neue und sehr fesselnde Show. Er präsentiert eine große Bandbreite von gefährlichen Entfesslungen und täuschenden Großillusionen im Feuer, unter Wasser und in der Luft.

In seiner Show durchdringt er unter anderem eine Stahlplatte, befreit sich aus seinen Fesseln im 600-Liter-Wassertank und lässt die Bühne gefrieren.

Höhepunkt ist das Teleportieren von Zuschauern. Hierbei bekommen bis zu zwei frei gewählte Zuschauer die Möglichkeit, an den Anfang der Show zurück in die Vergangenheit zu reisen, umringt von Zuschauern.

Tickets sind im Internet unter www.steve-waite.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Das TAGEBLATT verlost fünf Mal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, schickt bis Samstag, 11. November, mit dem Betreff „Magieshow“ eine E-Mail an redaktion.wt(at)mittelhessen.de oder ein Fax an (0 64 71) 3 91 44 45 oder eine Postkarte an das Weilburger Tageblatt, Marktplatz 1, 35781 Weilburg. Anzugeben sind Name, Adresse und Telefonnummer. Die Gewinner der Karten werden von uns benachrichtigt. (red)