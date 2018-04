Rentnerin weiterhin vermisst

Sie hatte ihren Wohnsitz im Parkweg in Hadamar am Mittwoch vor Ostern gegen 16 Uhr verlassen und ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Die Suche, unter anderem an einem Teich in Hadamar, und der Einsatz der Rettungshundestaffel verliefen laut Polizei bisher ergebnislos. Die Vermisste habe ein Rückenleiden, weshalb sie hinke und nicht gut zu Fuß unterwegs sei. Außerdem spreche sie nur russisch. Sie ist 1,58 Meter groß und habe dunkelbraune, kurze Haare. Zuletzt soll sie mit einer fliederfarbenen Steppjacke, schwarzer Hose, dunkelbraunen Schuhen und einer schwarzen Mütze bekleidet gewesen sein.

Die Polizei Limburg erbittet Hinweise zum Aufenthalt von Zinaida Kopylova unter (0 64 31) 9 14 00. (red)