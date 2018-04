Ritter brechen eine Lanze für die Spiele

Auf rund 130 000 Quadratmetern Gesamtfläche werden fast 3000 Ritter, Musiker, Handwerker, Künstler und Lagernde zusammenkommen. Die Freienfelser Ritterspiele zählen zu den ältesten und größten Mittelalterveranstaltungen Deutschlands. Und ein Vierteljahrhundert Mittelalter im Weiltal soll gebührend und ausgiebig gefeiert werden.

In Freienfels haben sich in den vergangenen 25 Jahren Freundschaften gebildet und zahlreiche Aktive haben hier ihre Begeisterung für das Mittelalter entdeckt. Ehen wurden geschlossen und Kinder getauft. Dass der Erlös der Ritterspiele von Anfang an der Restaurierung der Burg zugute kommt, ist dabei von besonderer Bedeutung.

Mehr als 150 authentische Lagerstätten lassen vergangene Zeiten wieder aufleben

Für Besucher gibt es am Samstag, Sonntag und Dienstag (1. Mai) ein Programm, das alles bisherige überbietet. Für die Aktiven findet am Montag, 30. April, eine lange Tafel mit Sängerwettstreit statt.

Mehr als 150 authentische Lagerstätten lassen vergangene Zeiten wieder aufleben. 120 Kunsthandwerker und Händler laden zum Stöbern ein und ein Dutzend Musikgruppen und Spielleute sorgen musikalisch für Freude. Gaukler, Akrobaten und Schausteller fehlen nicht.

Besondere Höhepunkte setzen am Samstag- und Sonntagabend das Nachtturnier der Löwenritter, Flammentänze der Gruppe „Pa-Li Tchi“ sowie ein Nachtkonzert. Am Samstag wird zudem die Burg wieder in einem spektakulären Feuerwerk erleuchten.

Los geht es immer morgens um 11 Uhr, außer am Sonntag, wenn der mittelalterliche Gottesdienst bereits um 10 Uhr besucht werden kann. Liturg ist wieder der Vorsitzende des katholischen Pfarrgemeinderates Weilburg, Karl Lautenschläger, Prediger der evangelische Pfarrer Ulrich Finger aus Münster (Hulderych de Fromholdeskerke).

Musikalisch umrahmt wird die Andacht von Musikanten aus den Lagern. Übrigens ist unter den vielen Händlern auch an allen Tagen wieder das evangelische Marmeladenpfarramt rund um die Pfarrersfamilie Finger zu finden.

In mehr als zehn Turnieren werden edle Ritter an allen Tagen um die Gunst der Zuschauer streiten. Kinder können sich in einem eigenen Ritterturnier messen und erleben auf der Bühne ein atemberaubendes Programm. Daneben dürfen sie sich auf die traditionelle Kinderschlacht, eine Strohburg, Armbrustschießen und weitere Attraktionen freuen.

Etliche Neuerungen sind in diesem Jahr zu erwarten. So wird es neben der „Krämerbühne“ auf dem Marktplatz und der „Fürstenbühne“ auf dem Turnierplatz vier zusätzliche Bühnen geben: die „Speludenbühne“ im unteren Lager, die „Bälgerbühne“ im Kinderbereich sowie zwei kleine Tavernenbühnen.

Im Kinderbereich „Kegelwiese“ wartet auf die Kleinsten ein eigenes Ritterturnier. Erstmals wird auch dem darstellenden Handwerk ein eigenes Programm gewidmet. Zwölf ausgesuchte Handwerker zeigen auf dem ganzen Gelände verteilt ihre Kunst.

Auch auf der Burg wird wieder ein festes Programm veranstaltet. Dort erwartet alle Interessenten unter anderem eine Burgerkundung mit dem Gefolge des Meisters Gottfried sowie für die Kleinen eine verzaubernde Märchenreise mit der Geschichtenerzählerin Escapacia.

Das vollständige Programm ist auf www.freienfelser-ritterspiele.de zu sehen.

Das Programm

Erwachsene: 15 Euro, gewandet: 12 Euro; Kinder bis Schwertgröße sind frei; Kinder bis 16 Jahre neun Euro, gewandet sieben Euro; Schüler/Studenten, Familienkarte: 38 Euro, gewandet 30 Euro (Eltern mit Kindern bis 16 Jahren). Vom „Wegezoll“ geht die Hälfte direkt als Spende für Sanierungsmaßnahmen an die Freienfelser Burgruine.

Um Freienfels herum sind drei ausreichend große Parkplätze eingerichtet. Vor Ort weisen Parkplatzordner in die entsprechenden Plätze ein. Die Parkplatzgebühr beträgt drei Euro und wird bei der Einfahrt erhoben. Darüber hinaus stehen in Weilburg noch weitere Parkplätze zur Verfügung.

Die Shuttlebusse verkehren zwischen der Burg und dem Haupteingang (H1) sowie zwischen Weilburg (Hainallee/Im Bangert/Feuerwehrstützpunkt) und dem Eingang an der Brücke (H2). Die Shuttlebusse verkehren Samstag und Sonntag mindestens von 10.30 bis 24 Uhr und am Dienstag von 10.30 bis 18 Uhr. Am Montag findet kein Shuttletransfer statt. (mb/red)