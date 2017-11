Roland Kaiser kommt nach Weilburg

Von Mika Beuster

MUSIK Schlager-Star tritt bei „Pop am Fluss“ 2018 auf

Stellen das Plakat mit Künstler Roland Kaiser vor, der am 1. September bei „Pop am Fluss“ auf dem Festplatz Hainallee (Hintergrund) spielen wird: Eddy Poepperl (v.l.), Lulu Castell, Michael Krzyzniewski und Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU). (Foto: Beuster)

WEILBURG Der Schlager-König kommt nach Weilburg: Am Samstag, 1. September, spielt Roland Kaiser auf dem Festplatz an der Hainallee bei „Pop am Fluss“. Das haben die Veranstalter bekanntgegeben.

Der Vorverkauf startet am Montag, 27. November, um 13 Uhr auf www.adticket.de und Vorverkaufsstellen. Der Verkauf der Sitzplatzkarten startet wenige Tage später, wie Konzertveranstalter Lulu Castell bei einer Pressekonferenz im Rathaus mitteilte. Castell sagte, dass Kaiser derzeit einen regelrechten „Hype“ erlebe, Konzerte am Elbufer in Dresden seien teilweise innerhalb von einer halben Stunde ausverkauft.

Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) sagte, er sei froh, dass mit Kaiser ein solch erfolgreicher Sänger nach Weilburg komme. „Herr Kaiser ist ein Künstler, der sein Publikum findet“, sagte Hanisch. „Ich freue mich, dass wir neben Max Giesinger und Gregor Meyle am zweiten Veranstaltungstag Roland Kaiser und seine Fans in Weilburg begrüßen dürfen“, sagte Hanisch weiter. Kaiser spricht ein im Vergleich zu den beiden anderen Künstlern ein eher gesetzteres Publikum an.

Video des Künstlers ist mittlerweile 58 Millionen mal aufgerufen worden

Hanisch und Castell betonten, dass damit die Zielgruppe „breiter gestreut“ sei. Ausrichter von Pop am Fluss ist erneut die Veranstaltungsagentur Lulu Castell Eventservice aus Koblenz.

Der 65-jährige Kaiser hat mi seinem jüngsten Hit „Warum hast du nicht nein gesagt?“ mit Maite Kelly Goldstatus erreicht. Auf der Videoplattform YouTube ist das Video mittlerweile über 58 Millionen mal aufgerufen worden. Kaisers vorletztes Album „Seelenbahnen“ (2014) und die Single „Warum hast du nicht nein gesagt“ befinden sich auf Platinkurs, sein jüngstes Album „Auf den Kopfgestellt“ (2016) hat auch Goldstatus.

Nach Kritik einiger Konzertbesucher im Sommer dieses Jahres betonte Hanisch, dass es sich auch bei der Neuauflage „um ein Open-Air-Konzert“ handele“, „mit allem, was das bedeutet“. Regen könne nicht ausgeschlossen werden. Veranstalter Castell betonte, dass es auch keine Möglichkeit einer spontanen Überdachung gebe.

Das kritische Feedback einiger Konzertbesucher habe man aber genutzt, so Eddy Poepperl, Mitarbeiter Castells, um auf der Website noch offensiver die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Verhaltensregeln eines Open-Air-Konzerts hinzuweisen. So sei auch noch einmal deutlicher dargestellt, dass Kinder unter sechs Jahren nicht auf die Konzerte von „Pop am Fluss“ dürfen, sagte Peopperl.

Spende für Organtransplantationen

Der Künstler Roland Kaiser hat 2010 eine Lunge transplantiert. Er hatte zuvor die Lungenkrankheit COPD diagnostiziert bekommen (chronisch obstruktive Lungenerkrankung). Unter anderem deshalb engagiert sich der Schlagerstar auch für Kranke.

Konzertveranstalter Lulu Castell kündigte am Montag an, dass von dem Roland-Kaiser-Konzert in Weilburg Jeweils ein Euro pro verkaufter Eintrittskarte zugunsten der Rudolf-Pichlmayr-Stiftung gehen, eine Stiftung für Kinder und Jugendliche vor und nach Organtransplantationen. (br)