Von Dorothee Henche

Rubröder spricht den Amtseid

Führungswechsel In Villmar wird der neue Bürgermeister feierlich in sein Amt eingeführt

VILLMAR Am 1. Juli übernimmt der neue Bürgermeister Matthias Rubröder (CDU) die Amtsgeschäfte im Marktflecken Villmar. In einer öffentlichen Gemeindevertretersitzung am Freitagabend in der König-Konrad-Halle ist der neue Rathauschef offiziell ins Amt eingeführt worden.

