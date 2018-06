SPD stellt sich hinter Schmidt

WAHL Kein eigener Kandidat für Bürgermeisterposten / Ortsverein ehrt Mitglieder

Weinbach (mb/red). Zur Bürgermeisterwahl am 9. November in Weinbach tritt kein Bewerber aus den Reihen des SPD-Ortsvereins an.

