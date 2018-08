Salmonellen lauern im Schlamm

„Es ist ja nicht nur Wasser, das uns Angst macht“, betont Andreas Städtgen, dessen Bistro am Bahnhof schon mehrfach durch ein Starkregenereignis verwüstet wurde. Schlimmer sei der zähe Schlamm, der bleibt, auch wenn das Wasser abgeflossen ist.

Kaum hat er das gesagt, signalisiert ihm sein Handy den Eingang einer E-Mail. „Das ist das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung einer Schlammprobe von meiner Terrasse nach der Überflutung von Anfang Juli“, stellt er fest. Ohne sich detailliert in die Auswertung zu vertiefen, springt ihm ins Auge, dass die Experten nicht nur erhebliche fäkale Verunreinigungen festgestellt haben. Auch Salmonellen seien in diesem Schlamm nachgewiesen worden.

„Für das Grundwasser, für die Anlieger und auch für die Helfer liegt hier ein enormes Gefährdungspotenzial. Da muss doch umgehend gehandelt werden“, fordert Städtgen.

Dass überhaupt solche Schlammlawinen entstehen, wie sie seit 2012 schon mehrfach über die Leistenbachstraße hereingebrochen sind, läge zum einen an der mangelhaft Entwässerung der Kreisstraße zwischen Aumenau und Münster.

Bei der Sanierung der K 468 seien die beidseitig verlaufenden Gräben mit Schotter und Steinen befestigt worden. Anders als gewachsenes Wurzelwerk, das zuvor für die Festigkeit in den Gräben gesorgt habe, böten Schotter und Steine keinen Halt für das Erdreich.

Im Gegenteil: Das Material werde von den Wassermassen mitgerissen und ins Tal gespült, wie große Geröllhaufen am Rand der Leistenbachstraße bezeugten.

Der Pressesprecher des Landkreises sagt dazu, dass man in Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro Maßnahmen erarbeite, damit die Auswirkungen solcher Unwetterereignisse künftig vermieden oder zumindest reduziert werden.

Allerdings müssten dabei alle Beteiligten an einem Strang ziehen: also der Landkreis als Eigentümer der K 468, der Marktflecken Villmar, Hessen Mobil, die Bahn, die Obere Wasserbehörde und auch die Eigentümer der landwirtschaftlichen Flächen in diesem Bereich.

Neben den gerölldurchsetzten Schlammbächen von der Straße nach Münster kämen bei dem Extremregen auch Wassermassen aus den Feldern oberhalb der Leistenbachstraße.

Bei einer Begehung zeigt Anwohnerin Pia Ohr auf die talwärts ausgerichteten Furchen eines Kartoffelackers. „Ist doch klar, wie es hier bei Starkregen durchrauscht“, erläutert sie. Das gleiche gelte für die vielen Maisfelder oberhalb von Aumenau.

Landwirt hat noch nie zuvor eine solche Regenmenge gesehen: etwa 110 Liter pro Stunde

Ein paar Meter weiter zeigt Pia Ohr, dass genau über den Grundstücken Leistenbachstraße 2 und 4 am Feldrand ein mit Gras bewachsener Hang auf eine Länge von etwa 40 Meter abgebrochen ist.

Damit die lose Erde beim nächsten Starkregen nicht auf die Häuser rutscht, solle aus ihrer Sicht oberhalb der Abbruchkante eine Rinne gegraben werden, die das Wasser in den Wald ableitet.

Damit sei es aber nicht getan, ergänzt Andreas Städtgen. Letztendlich könne wohl nur ein ordentliches Regenrückhaltebecken das Problem langfristig lösen.

Für die Geschädigten sei es leicht, der Landwirtschaft eine Schuld zuzuweisen, kontert Andreas Schmid-Eisert vom Gladbacherhof. Fakt sei, dass er nie zuvor eine solche Regenmenge, nämlich 110 Liter pro Stunde, erlebt hat. Das sei eindeutig dem Klimawandel zuzuschreiben.

Der Betriebsleiter betont, seit den 1990er Jahren sei am Gladbacherhof die Anbaufläche von Mais gleich geblieben. Der zur Uni Gießen gehörende Betrieb baue seine Flächen in achtfeldriger Fruchtfolge an und forsche zudem an der Vermeidung von Bodenerosionen, etwa durch Direktsaat in die Zwischenfrüchte.

Im Übrigen habe er in Elkerhausen Erfahrungen mit einem Kartoffelacker machen können, dessen Dämme quer zur Hangrichtung verlaufen. „Das ist auch keine Lösung“, sagt er.

Anders als auf dem Acker oberhalb von Aumenau, der das Wasser gut aufnehmen konnte, habe dort die Flut Dämme durchbrochen, Schneisen gerissen und einen Großteil der Ernte vernichtet.