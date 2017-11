Sankt Martin zieht mit den Kindern durch Weilburg

Weilbug „Rabimmel rabammel rabumm“ heißt es derzeit wieder vielerorts bei den Martinsumzügen in der Region. Am Freitag machten sich im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst und das Martinsspiel der katholischen Kindertagesstätte Heilig Kreuz sowie dem Lichtertanz der Kinder der evangelischen Kita Mittendrin auch in Weilburg Dutzende Laternenträger auf den Weg. In Begleitung von Sankt Martin (Markus Michel) auf dem Pferd ging es dann mit Musik des Blasorchesters des TV Runkel weiter in die Hainallee, um dort beim Martinsfeuer zahlreiche Weckmänner zu verspeisen. (kel/ Foto: Vetter)