Schaden auf eine Million geschätzt

Nach Angaben der Polizei vom Montag hat das Feuer in der Nacht zum Donnerstag alleine am Gebäude des Markts einen Schaden von einer Million Euro verursacht. Dazu kommen noch die Schäden, die an Inventar und Ware in dem Markt „Am Renngraben“ entstanden sind. Derzeit gehen die Ermittler nicht von Brandstiftung aus. Anwohner hatten den Brand am Mittwochabend entdeckt. Mehr als 150 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt. (ve)