Schicken Sie uns Ihr schönstes Käfer-Foto

GESCHICHTE Vor 40 Jahren ist der letzte VW-Käfer in Deutschland vom Band gerollt / Hatten Sie auch einen?

WEILBURG Er hat einst das Straßenbild dominiert und ist noch immer eines der beliebtesten Autos in Deutschland: Am 19. Januar 1978 ist in Emden der letzte Käfer aus deutscher Fertigung vom Band gelaufen. Das TAGEBLATT sucht die schönsten Käfer-Fotos der Leser.

