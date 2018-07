Schlosskonzerte gründen Kulturstiftung

Die Weilburger Schlosskonzerte haben in der aktuellen Saison neben den vorhandenen Quellen für Fördermittel eine weitere ins Auge gefasst: eine Stiftung.

Im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt Intendant Stephan Schreckenberger, was dahintersteckt und wie sich der neue Vorstand des rund 600 Mitglieder zählenden Schlosskonzerte-Vereins organisiert. Schreckenberger, der seit 2011 Intendant der Musikfestspiele ist, wurde im Februar zum Vereinsvorsitzenden gewählt. Beide Funktionen waren seit Gründung des Vereins 1972 immer getrennt. Nun muss – auch aus diesem Grunde – die Satzung umgeschrieben werden.

Der Intendant will nach eigenem Bekunden nicht länger als eine Amtszeit (drei Jahre) als Vereinsvorsitzender tätig sein. Nach den Vorstellungen des ausgebildeten Sängers (Bass) sollte diese Zeit genügen, um nachhaltige Grundlagen für die Kulturstiftung zu schaffen. „Es ist mir ein Herzensanliegen“, sagt Schreckenberger, „mit dieser Einrichtung den langfristigen Bestand der Weilburger Schlosskonzerte zu sichern, junge musikalische Talente zu fördern und Neues auf den Weg zu bringen, damit die Schlosskonzerte spannend und erfolgreich bleiben.“ Selbstverständlich, so berichtet er dieser Zeitung, habe er dafür gesorgt, dass sein eigener finanzieller Nachlass einst der Stiftung zufließen werde. „Ich habe mein Geld mit Kultur verdient und habe keine Kinder. Also kann ich dem Kulturleben auch etwas zurückgeben.“

Was ist nun das Besondere an der Kulturstiftung? Dient sie nicht genauso wie Spenden an den Verein, öffentliche Förderung oder Kultursponsoring in erster Linie dem Vereinszweck, also der Veranstaltung der Schlosskonzerte? „Grundsätzlich ja, aber im Gegensatz zum Verein, der keine Gewinne erwirtschaften und nur sehr geringe Risiko-Rückstellungen auf die hohe Kante legen kann, darf und muss die Stiftung Kapital anhäufen, um damit geeignete Projekte fördern zu können“, erläutert Schreckenberger. Und was hat jemand davon, wenn er sein Geld der Stiftung vermacht oder spendet? Schreckenberger: „Es gibt eine ganze Reihe von guten – auch buchhalterischen – Gründen. Es soll auf diesem Wege aber auch jungen Musikern und neuen Formaten Raum zur Entfaltung gegeben werden. Denn Musik verbindet wie nichts anderes auf der Welt Generationen und Kulturen. Sie ist die Brücke von gestern zu morgen. Wir möchten der Musik wieder den Freiraum geben, den sie braucht, um neue Antworten und Ausdrucksformen zu finden.“

Nun geht es allerdings erst einmal darum, das Startkapital von 50 000 Euro zusammenzubekommen. Fernes Ziel ist dann in ein paar Jahren die zunächst als sogenannte „Treuhand-Stiftung“ (Treuhänder ist die Limburger Max-Stillger Stiftung) ins Leben gerufene Institution in eine eigenständige, „rechtsfähige“ Stiftung zu verwandeln. Deshalb werben die Schlosskonzerte unter ihren Freunden, Gästen und Förderern um Spenden. 25 100 Euro sind laut Verein bereits gesammelt worden. „Eine Einzelspende hatte sogar die Höhe von 5000 Euro“, freut sich Schreckenberger über die Resonanz.

„Damit junge Künstler auf offener Bühne auch einmal Neues und Ungewohntes erproben können.“

Was genau soll die Stiftung denn nun erreichen? In erster Linie gehe es um die langfristige Absicherung der Schlosskonzerte, damit eventuelle erneut existenzbedrohende Kostensteigerungen ohne existenzielle Krise gemeistert werden können, sagt Schreckenberger. In 2015 hatten Mietforderungen und Nutzungsbegrenzungen durch Brandschutz für eine große Spielstätte und eine daraus resultierende extreme Unsicherheit beim Publikum zu einer existenzbedrohenden Krise geführt. Diese konnte nur durch massive Hilfe der hessischen Landesregierung und der Stadt Weilburg sowie durch private Kredite der Verantwortlichen bewältigt werden. Vor ähnlichen Krisen soll die Stiftung künftig Schutz bieten. In einem weiteren Schritt soll die Stiftung allerdings kulturelle Projekte und vor allem die Förderung von Nachwuchsmusikern im Auge haben. „Es muss möglich sein, dass junge Künstler auf offener Bühne wie in Weilburg auch einmal Neues erproben können, ohne unter dem ständigen Druck des wirtschaftlichen Erfolgs zu stehen,“ umreißt Schreckenberger seine Vorstellungen.

Die Stiftung ist dem Schlosskonzerte-Verein aufs Engste verbunden. Im Stiftungsvorstand sind der Intendant, der Vereinsvorsitzende bzw. sein Stellvertreter und – falls die Stadt der Stiftung beitritt – der Weilburger Bürgermeister sogenannte „geborene“ (also durch ihre Funktion bestimmte) Mitglieder. Der Vorstand der Stiftung wird zudem ein Kuratorium ins Leben rufen, das mit Rat und Tat zur Seite stehen soll.

Für den Verein Weilburger Schlosskonzerte war Schreckenberger nur bereit, das Ehrenamt des 1. Vorsitzenden zusätzlich zu übernehmen, wenn es gelingt, die Arbeit des Vorstandes neu zu organisieren. Deshalb gebe es inzwischen im Vorstand Teams, die sich schwerpunktmäßig mit klar umrissenen Arbeitsbereichen beschäftigen. So kümmere sich etwa eine Gruppe um die Neukonzeption der Satzung und eine andere um die vielfältigen Aufgaben rund um die Konzerte.

Vorstandsmitglied Elke Wissig beispielsweise kümmere sich – auch sonntags und auch sehr früh am Morgen schon – um die Anlieferung des Flügels, der dann am Vor- oder Nachmittag im Mittelpunkt von Konzerten steht. Die Apothekerin nutzt dabei ihren Standortvorteil, denn ihre Amts-Apotheke „Zum Engel“ steht am Marktplatz – direkt neben den Spielstätten. (Informationen zu den acht ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern und ihren Aufgabenschwerpunkten siehe unter nebenstehenden Bildern.)

Ist jetzt bei den Weilburger Schlosskonzerten der Intendant als Vereinsvorsitzender sein eigener Chef geworden? Das, so sagt Schreckenberger, habe man natürlich sorgfältig geprüft. Rechtlich sei es insofern in Ordnung, da er bereits viele Jahre Intendant war, als er das Amt des Vorsitzenden übernahm. Sollten im Vorstand Angelegenheiten des Intendanten zu beschließen sein, so werde er natürlich an diesen Abstimmungen nicht teilnehmen.

„Wie ich als Intendant das Programm der Schlosskonzerte gestalte, das bleibt natürlich – wie schon in früheren Jahren – ausschließlich meine Entscheidung“, erklärt Schreckenberger.

Damit ist der Verein bisher immer gut gefahren, denn stolze 70 Prozent der Einnahmen der Schlosskonzerte kommen durch den Kartenverkauf zustande. „Das gibt es so wahrscheinlich kein zweites Mal in der deutschen Festivallandschaft“, sagt Schreckenberger.

Stiftungszweck

In der Satzung der „Stiftung Weilburger Schlosskonzerte“ heißt es:

„Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die ideelle und finanzielle Förderung von Einrichtungen und Projekten des Weilburger Schlosskonzerte e.V., z.B. durch die Organisation von Kinder- und Jugendkonzerten, die Förderung von (Nachwuchs-) künstlern, die Förderung ehrenamtlicher Helfer oder durch Konzertaufführungen in den Partnerstädten der Stadt Weilburg.

Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Sie entscheidet nach ihren finanziellen Möglichkeiten frei darüber, wie und in welchem Umfang die vorgenannten Maßnahmen verwirklicht werden.“ (red)