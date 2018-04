Von Margit Bach

Schmidt verteilt 10 000 Euro

Brandschutz Löhnberg bemüht sich um Technik und Personal der Feuerwehren

Löhnberg „Ich bin stolz darauf, was unsere Feuerwehren geleistet haben und was in den vergangenen Jahren im Feuerwehrwesen in Löhnberg aufgebaut wurde“: Dies sagte Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) bei der Hauptversammlung der Feuerwehren der Großgemeinde.

