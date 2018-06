Schnuppertag für Viertklässler

„Eine fundierte und breite schulische Bildung eröffnet die besten Chancen für Studium und Beruf“, sagte Schulleiter Stefan Ketter zur Begrüßung. Der höchste Bildungsabschluss, den Schüler in Deutschland erlangen können, ist das Abitur. Am Philippinum hätten die Kinder die Möglichkeit, von Klasse 5 bis 13 gemeinsam ohne Schulwechsel dieses Ziel zu erreichen, warb er für seine Bildungseinrichtung und fügte an: „Die Lehrer lernen ihre Kinder über diesen langen Zeitraum kennen und begleiten sie durch Höhen und Tiefen; dies bietet so keine andere Schulform.“

Zahlreiche Kinder ließen sich mit ihren Eltern von Kollegen und älteren Gymnasiasten durch die Schule führen. Die Lehrer gaben Einblicke in die schulische Arbeit und die Möglichkeiten, die Kinder nach ihren Stärken und Interessen zu fördern, im Unterricht und in außerunterrichtlichen Aktivitäten. Die Grundschüler konnten viele Angebote austesten. Wer mal am regulären Unterricht teilnehmen will, kann sich über seine Grundschule für die Hospitationstage im Januar anmelden.

Im Oberstufenraum präsentierten die Chöre und das Schulorchester ihr Können und im neuen Naturwissenschaftsgebäude wurde der Forscherraum besichtigt. Dort gab es ein biologisches Gruselkabinett und viele Mitmachexperimente. In der Kreissporthalle gab es Informationen über die Fremdsprachen, im Medien- und Lernzentrum Leserätsel, ein Quiz und ein Lesecafé.

Ein Bio-Gruselkabinett, ein Lesecafé und viele Mitmachangebote sollen die Grundschüler anlocken

Im Foyer der Schule präsentierten sich der Schulelternbeirat, vertreten durch den Vorsitzenden Jörg Schönwetter. Zudem erhielten Eltern Hinweise zur pädagogischen Mittagsbetreuung und zur Ganztagsklasse, die für Fünftklässler angeboten wird.

Auch der Gymnasialschulverein war mit einem Stand vertreten. „Das Philippinum nimmt jährlich zwischen 130 und 150 Schüler jedes Jahr auf“, sagte Vereinsvorsitzender Christian Riedel. Viele wüssten nicht, dass der Verein im vergangenen Jahr insgesamt 12 800 Euro für Projekte aufgebracht habe – etwa zur Unterstützung des Schulsanitätsdienstes oder für Musikinstrumente. „Schulförderung hat am Gymnasium eine lange Tradition“, sagte Riedel. 1953 haben sich Eltern entschlossen, die Schule ihrer Kinder ideell und materiell zu unterstützen.

Auch der Verein der ehemaligen Angehörigen und Freunde des Gymnasiums Philippinum „Wilinaburgia“ informierte über die Arbeit des Vereins. Die Schule wird durch den Verein aktiv, ideell und finanziell unterstützt. „Ein aktuelles Projekt ist der Schulshop, in dem Hemden, T-Shirts, Tassen und vieles mehr mit dem neuen Schullogo angeboten werden“, sagte der Vereinsvorsitzende Eugen Ancke. Diese Produkte präsentierte Jörg Freihold mit Schülern der Klasse 12c. Sie haben für dieses Projekt eine Schülerfirma ins Leben gerufen, um die Produkte zu vermarkten. „Wir möchten so die Identifikation mit der Schule stärken und ein Wir-Gefühl schaffen“, erläuterte Freihold. „Wir sind froh, dass wir die Wilinaburgia haben, denn sie unterstützt uns finanziell sehr“, sagte Freihold.

An einem Stand konnten sich Eltern und Kinder über die Ganztagsklasse für Schüler der neuen Jahrgangsstufe 5 informieren, die im Schuljahr 2018/2019 im Angebot ist. Bis 16 Uhr sind die Schüler dann im Unterricht. Pausen- und Lernzeiten wechseln sich ab und sollen für eine Rhythmisierung sorgen, die Kinder nicht unnötig belastet.

Wer mehr über die Schule wissen möchte, kann sich im Internet unter www.philippinum-weilburg.de informieren.