Schon Pickleball probiert?

Sport TC Löhnberg bietet Schnuppertag für neue Sportart an

Löhnberg-Niedershausen Eine Mischung aus Tennis, Tischtennis und Badminton – das ist Pickleball. In Deutschland noch unbekannt, ist es in den USA zurzeit die am schnellsten wachsende Sportart. In Niedershausen konnte der neue Sport jetzt ausprobiert werden.

