Schüler säubern 85 Stolpersteine

Geschichte An NS-Opfer erinnern

Limburg Schüler der Klasse 8bR der Leo-Sternberg-Schule haben jetzt die 85 Stolpersteine gereinigt, die an Opfer des NS-Regimes in Limburg und in seinen Stadtteilen erinnern sollen.

