Von Dieter Fluck

Seit 781 Jahren klappert das Mühlrad

Sanierung Die Limburger Obermühle an der Lahn bekommt ein neues Dach aus Naturschiefer und Gauben

Limburg Das Mühlrad der Limburger Obermühle klappert – mit Unterbrechungen – seit 781 Jahren. Jetzt wird das geschichtsträchtige Gebäude an der Lahn einmal mehr saniert. Gearbeitet wird am Dach und an der Fassade.

