Sie fragen am Dienstag die Kandidaten

Windkraft, Tourismus, Finanzen, Gewerbeansiedlungen, Neubaugebiete, Zuzug von Familien, Angebote für Senioren und Jugend – vielleicht liegt Ihnen aber auch noch ein ganz anderes Thema am Herzen: Bei der TAGEBLATT-Podiumsdiskussion am Dienstag, 27. Februar, in der Villmarer König-Konrad-Halle stehen die sieben Bewerber Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Rede und Antwort.

Ihre Fragen können Sie am Dienstag noch bis 13 Uhr an die Redaktion mailen

Sie können die Kandidaten am Dienstagabend direkt ansprechen und hören, was sie für Vorstellungen für das Bürgermeisteramt haben. Sie können Sie nach Ihren Politionen, Meinungen und Plänen für den Marktflecken fragen.

Moderiert wird die Veranstaltung von Redaktionsleiter Mika Beuster. Auf dem Podium nehmen Platz :

Stefan Anschütz (parteilos), 41-jähriger Finanzwirt aus Seelbach, bringt einen beruflichen Hintergrund aus dem Finanz- und Bauwesen sowie Erfahrung in der Personalführung mit.

Thomas Dornoff (parteilos) ist Jugendpfleger der Stadt Runkel. Der 46-jährige Villmarer hat Sozialwissenschaften studiert und eine Berufsausbildung beim Finanzamt absolviert.

Amtsinhaber Arnold-Richard Lenz (59) strebt eine zweite Amtszeit an. Das SPD-Mitglied aus Aumenau geht als unabhängiger Kandidat ins Rennen.

Axel Paul (AAV) geht zum fünften Mal bei der Bürgermeisterwahl ins Rennen. Der 50-jährige Industriemeister aus Villmar sitzt seit fast einem Vierteljahrhundert in der Gemeindevertretung.

Matthias Rubröder (CDU) gehört seit 2014 der Gemeindevertretung an. Der 31-jährige Politikwissenschaftler aus Villmar ist seit März vergangenen Jahres CDU-Fraktionsvorsitzender.

Andreas Städtgen kandidiert parteiunabhängig. Der 53-jährige, selbstständige Geschäftsmann im Bereich Marketing aus Langhecke sitzt seit 2016 für die SPD-Fraktion im Parlament.

Roland Thoms (UFBL) gehört dem Parlament seit zwei Jahren an. Der 48-jährige gebürtige Berliner lebt seit 2006 in Villmar und führt einen Fliesenleger-Betrieb.

Wer am Dienstag verhindert ist, aber dennoch eine Frage loswerden will, kann diese noch bis 13 Uhr an das TAGEBLATT mailen – und zwar an redaktion.wt(at)mittelhessen.de. Moderator Mika Beuster wird diese dann stellen – wenn gewünscht auch anonymisiert.

Die Podiumsdiskussion am Dienstag, 27. Februar, beginnt um 19 Uhr in der Villmarer König-Konrad-Halle. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.