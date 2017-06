Von Christian Keller

"So ist das Parlament tot!"

Politik Stilles Parlament in Weilmünster / Anfragen werden schriftlich beantwortet

Weilmünster-Rohn-stadt Da hatte sich der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Harald Holzhäuser, so gefreut, dass die Politik mal aufs Land kommt. Was die Zuschauer in Rohnstadt dann geboten bekommen haben, hatte wenig mit einer Parlamentsdebatte zu tun.

