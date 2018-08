Sorgen Daten für saubere Luft?

18 Maßnahmen sind in dem Green City Plan aufgeführt, der dem Magistrat vorgestellt wurde. Vor allem die Vorschläge, die auf eine Digitalisierung setzten, haben eine große Chance auf Förderung und Umsetzung. Insgesamt stehen bundesweit Fördergelder in Höhe von einer Milliarde Euro zur Verfügung, 500 Millionen sollen allein in den Bereich Digitalisierung fließen.

Von einem „Feuerwehrplan für bessere Luft“ war im Magistrat die Rede, als David Madden und Christof Tielker vom Büro Planersocietät (Stadt- und Verkehrsplanung) zusammen mit Jürgen Dumeier (Amt für Verkehrs- und Landschaftsplanung) das vorstellten, was in den vergangenen Monaten in der Stadt in Arbeitskreisen, Akteursgesprächen und Planungsrunden auf den Weg gebracht worden ist, damit die Stadt an dem Programm „Saubere Luft“ teilhaben kann.

Ohne den bis zum 31. Juli vorgelegten Green-City-Plan gibt es keine finanzielle Unterstützung aus dem Bundesprogramm. In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Verkehr am Mittwoch, 15. August, wird der Plan noch einmal ausführlich vorgestellt.

Rund 50 Prozent der Ausgaben sollen über das Förderprogramm finanziell abgedeckt werden. Die restlichen 50 Prozent müssen von der jeweiligen Kommune aufgebracht werden.

Nach der Vorstellung und anschließenden Diskussion im Magistrat kristallisierte sich dann eine klare Liste an Vorhaben heraus, die es vorrangig umzusetzen gilt. Das lässt sich vor allem unter dem Begriff Digitalisierung und Verkehrslenkung zusammenfassen.

Mit dem Verkehrsleitrechner ist in Limburg im vergangenen Jahr dazu ein wichtiger Schritt gegangen worden, daran soll nun aufgebaut werden. Der Green City Plan sieht ein digitales Mobilitätsportal für die Stadt vor.

Wegen der Auswertung aller vorhandenen Verkehrsdaten sollen Autofahrer per App und Infotafeln über aktuelle günstige Wege in und durch die Stadt informiert werden. Dabei kann es sich auch um den Wechsel des Verkehrsmittels (Umstieg in Busse) handeln.

Auch soll über die aktuelle Schadstoffbelastung in der Innenstadt informiert werden.

Ausbau von dynamischen Informationen auf der Stadtlinie soll kommen

Als weiterer wichtiger Punkt ist vorgesehen, das Verkehrsleitsystem und den Verkehrsleitrechner auszuweiten, um die Verkehrsteilnehmer auf bestimmten Routen zu führen oder auch, um die kritischen Knotenpunkte zu vermeiden (Anzeige von punktuellen Durchfahrtsverbote auf der Autobahn).

Dritter Baustein im Bereich der Digitalisierung ist der Ausbau von dynamischen Fahrgastinformationen im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV), also auf der Stadtlinie. Dabei sollen Fahrgäste in Echtzeit die nächsten Abfahrten sowie mögliche Verspätungen oder Zusatzinformationen an Haltestellen angezeigt bekommen.

Nach Angaben von David Madden gibt es aus anderen Handlungsfeldern durchaus positive Signale, um zu Verbesserungen zu kommen.

Dazu gehört zum Beispiel ein Citylogistigkonzept, das einen möglichst emissionsarmen Lieferverkehr in der Stadt ermöglichen soll. Auch auf dem Gebiet des betrieblichen Mobilitätsmanagements (Umstellung der Fahrzeuge auf emissionsfreie Antriebe, Anreize zum Umstieg auf den ÖPNV und mehr) gibt es nach Angaben von Madden Signale von zwei großen Arbeitgebern, dort aktiv zu werden.

90 Städte weisen in der Bundesrepublik so schlechte respektive belastete Luftwerte auf, dass sie an dem Programm teilhaben können. Etwa 60 Kommunen werden es schaffen, innerhalb der sehr kurzen Fristen den entsprechenden Vorgaben zu erfüllen.

Nach der Darstellung von Planersocietät, fußend auf Daten des Umweltbundesamts, belegt Limburgs Belastung in der Bundesrepublik den fünften Platz hinter München, Stuttgart, Köln und Reutlingen.

Nach den Daten des Umweltbundesamtes sind die Belastungen in der Stadt Limburg in den vergangenen Jahren zurückgegangen. In der Diezer Straße werden die Grenzwerte seit 2016 unterschritten. Überschritten werden sie noch an den Messstationen Frankfurter Straße, im Bereich der Schiede 28–30 (Musik-Sandner) und im Bereich der Schiede 37–41 (Nebengebäude der Kreissparkasse).

An allen Messstellen sind die Werte seit 2014 zurückgegangen, auch die seit dem Jahr 2016 in Betrieb befindliche Luftmessstation vor Karstadt zeigt zurückgehende Werte, bleibt jedoch noch über dem Grenzwert.

Im Mai hatte das Verwaltungsgericht in Wiesbaden einen Antrag der Deutschen Umwelthilfe auf Androhung eines Zwangsgeldes gegen das Land Hessen zurückgewiesen.

Die Umwelthilfe begründete ihren Antrag damit, dass die Fortschreibung des Luftreinhalteplans ungenügend sei. Nach Auffassung des Gerichts sind jedoch Maßnahmen zur Reduzierung der Schadstoffbelastung umgesetzt worden, zudem sei ein schlüssiges Konzept zu weiteren Verbesserungen erkennbar. (red)