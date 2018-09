Von Olivia Heß

Spielmannverein liebäugelt mit Schule

Stadtleben Initiative will Werkstatt für Theater, Musik, Technik und Medien in Weilburg etablieren

Weilburg Das alte Domizil der Christian-Spielmann-Schüler in der Frankfurter Straße steht seit Sommer leer. Eine Weilburger Initiative will das ändern. Ihre Idee: Das denkmalgeschützte Gebäude könnte weiter als eine Art Schule dienen – allerdings in privater Trägerschaft.

