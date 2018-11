Starker Strahl beseitigt Lehmreste

Rückblick: Am frühen Nachmittag des Sommertags gab es regional begrenzte, starke Unwetter. Bei Aumenau waren gegen 15 Uhr innerhalb kürzester Zeit enorme Regenmengen vom Himmel gekommen und hatten große Mengen an Lehm von höher gelegenen landwirtschaftlichen Flächen sowie Geröll und Äste zu Tal gespült. Dabei gab es mehrere Überflutungsbereiche: Ausgehend von der Kreisstraße nach Münster ergossen sich die Wassermassen über die gesamte Leistenbachstraße bis zum Bahnübergang an der Brücke.

Im Erdgeschoss des Bahnhofsgebäudes von Aumenau stand das Wasser 20 Zentimeter hoch und auch im Keller machte sich eine stinkende Lehmbrühe breit. Die nach dem Abpumpen des Wassers betonhart getrocknete Lehmschicht konnte bis heute nicht komplett entfernt werden.

Zweiter Schwerpunkt des Unwetters war die Fürfurter Straße zwischen Aumenau und den Bahnwärterhäusern bei Schafstall. Aus einem schmalen Seitental war ebenfalls ein Sturzbach heruntergekommen, der Straße und Bahn überflutete und Lehm, Geröll und Bäume zurückließ.

Die Lahntalbahn war für erste Instandsetzungen bis zum 9. Juli zwischen Limburg und Weilburg gesperrt. So mussten unter anderem die Bahnsteige vom Lehm befreit werden. Da auch größere Mengen an Schotter in die Lahn gespült wurden, musste dieser ersetzt und das Gleis wieder stabilisiert werden.

Für die aktuellen Baumaßnahmen ist die Lahntalbahn seit Samstag und noch bis zum Betriebsbeginn am frühen Dienstagmorgen zwischen Limburg und Weilburg gesperrt. Nach der Sperrung wurde am Bahnhof Aumenau zunächst das Gleis am Hausbahnsteig in größere Gleisjoche geteilt, von einem Schienenkran aufgenommen und zwischengelagert. Der stark mit Lehm durchsetzte Schotter wurde bis aufs Planum ausgekoffert und neuer Basaltschotter aufgefüllt, sodass anschließend Schwellen und Gleise wieder verlegt werden konnten.

Schwieriger gestalteten sich die Vorbereitungen für die Gleisabschnitte entlang der Fürfurter Straße. Dort sollte ab Samstagabend eine Bettungsreinigungsmaschine zum Einsatz kommen. Der stark verhärtete Lehm hatte sich so hoch über die Schienenschrauben angelagert, dass diese nicht von den Baumaschinen gelöst werden konnten. Da die Gleisbauarbeiter mit den vorhandenen Mitteln das Problem zeitlich kaum lösen konnten, kam die Freiwillige Feuerwehr Aumenau zum Einsatz. Nur mit einem starken Spürstrahl war es möglich, den Lehm von den Schwellen und Schrauben zu entfernen, damit in der Nacht die Reinigung des Schotters aufgenommen werden konnte.

Beim Bau der Lahntalbahn vor bald 160 Jahren hatten Moritz Hilf und seine Ingenieure für große Durchlässe unter dem Bahndamm gesorgt. Wie man heute erkennen kann, verlegten spätere Generationen unter der parallel verlaufenden Fürfurter Straße lediglich eng dimensionierte Rohre mit noch kleineren Einlauföffnungen, die sich innerhalb kürzester Zeit zusetzen mussten. Der ursprünglich wohl offene Schacht zwischen Straße und Gleis wurde aus Sicherheitsgründen mit einer Betoneinfassung bis auf Straßenniveau angehoben und mit Metallplatten abgedeckt. So konnte sich das zu Tal schießende Wasser und Geröll keinen anderen Weg suchen, als über die Straße und auf die Gleise.