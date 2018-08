Startschuss für 26 neue Bauplätze

Wohnen Die Erschließungsarbeiten in Eschhofen sollen bis Ende März 2019 abgeschlossen sein

Limburg-Eschhofen 26 neue Bauplätze gibt es in Eschhofen im Baugebiet „Hintere Seite“. Die für das Areal ausgewählten Straßennamen erinnern an die Bundeskanzler Helmut Kohl und Helmut Schmidt sowie an Annemie Jung, eine Bürgerin aus dem Limburger Stadtteil.

