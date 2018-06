Von Dorothee Henche

Steinbruch spaltet Parlament

Hengen Gemeindevertreter stimmen mehrheitlich gegen einen Verkauf der Feldwege

BESELICH Die Gemeinde Beselich wird die in ihrem Besitz befindlichen Feldwege im Bereich des geplanten Steinbruchs Hengen nicht an die Firma Schaefer Kalk verkaufen. Das haben die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am Montagabend mehrheitlich beschlossen.

Copyright © mittelhessen.de 2018