Sträucher und Bäume werden zurückgeschnitten

Verkehrssicherheit Arbeiten an der B 8, der B 49 und der A 3

Limburg-Weilburg An den Bundesstraßen 8 und 49 sowie an der A 3 werden in diesen Tagen Bäume und Sträucher zurückgeschnitten. Dies macht die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil regelmäßig, um für Verkehrssicherheit zu sorgen.

