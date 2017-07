Von Christiane Müller-Lang

Straße wird ausgebaut

Politik Parlament beschließt überplanmäßige Ausgabe von 55 000 Euro

Villmar Die Straße Am Basaltbruch in Weyer kann ausgebaut werden. Die Gemeindevertreter haben eine überplanmäßige Ausgabe von 55 000 Euro beschlossen. Am Montag, 17. Juli, starten die Arbeiten.

