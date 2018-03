Streitschlichter in die Rippen geboxt

POLIZEI Zwölfjähriger Schüler verletzt

WEILBURG Er wurde angegriffen, weil er einen Streit schlichten wollte: Ein zwölfjähriger Schüler ist am Freitagnachmittag am Busbahnhof in die Rippen geboxt worden.

