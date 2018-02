Von Margit Bach

Tänzer heimsen jede Menge Applaus ein

Fasching Beim Männerballett-Abend in Merenberg herrscht ausgelassene Stimmung im Saal und auf der Bühne

Merenberg Beim Männerballett-Abend in Merenberg wollten so viele Gruppen auftreten, dass die Veranstalter nicht alle annehmen konnten. Und auch die Besucher strömten in Scharen in die Sporthalle. Dort sahen sie ein närrisches Tanzprogramm der absoluten Extraklasse.

