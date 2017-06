Von Mika Beuster

AKTION Mit der Heimatzeitung können Leser besondere Orte im Sommer erleben

TAGEBLATT öffnet Türen heißt es auch in diesem Jahr: Unter anderem wird auch im Weilburger Schloss so manche Tür geöffnet, die sonst der für die Öffentlichkeit geschlossen bleibt. (Foto: Keller)

Weilburg Das TAGEBLATT öffnet wieder Türen: In den nächsten Wochen will diese Zeitung Sie, liebe Leserinnen und Leser, mitnehmen zu besonderen Orten. Sechs Mal haben Sie dabei Gelegenheit, hinter die Kulissen zu blicken.

Wo geht es hin?

Das TAGEBLATT-Team hat für diese beliebte Sommeraktion wieder spannende Ziele zusammengestellt: Am Samstag, 1. Juli, gibt es eine Vip-Führung bei Pop am Fluss in Weilburg, am Donnerstag, 6. Juli, geht es zum Bestattungsinstitut Ehmann in Limburg, am Donnerstag, 13. Juli, ist eine Führung durch das Holzwerk Löhnberg (Rathschlag GmbH) geplant; Donnerstag, 20. Juli, gibt es eine spezielle Führung durch das neue Rosenhang Museum in Weilburg; Donnerstag, 27. Juli, wird es eine besondere Führung durch das Schloss Weilburg geben; Donnerstag, 3. August, wird im Pressehaus dieser Zeitung in Wetzlar gezeigt, wie die Tageszeitung gedruckt wird.

Wie geht die Teilnahme?

Die einzelnen Ziele werden im TAGEBLATT jeweils am Montag vor dem Termin noch einmal ausführlich vorgestellt. Wer dabei sein will, muss an diesen Tagen jeweils zwischen 10 und 11 Uhr in der Redaktion unter (0 64 71) 93 80 29 anrufen und sich anmelden. Alle Anrufer werden notiert. Bei einigen Besuchen gibt es eine beschränkte Zahl an Teilnehmern, die sich nach den Örtlichkeiten und Gegebenheiten richtet. Falls es mehr Bewerber als Plätze gibt, entscheidet das Los. Die Teilnehmer werden dann informiert. Die Besuchstermine finden bis auf eine Ausnahme immer donnerstags statt – der erste Termin ist ausnahmsweise ein Samstag.

Was ist zu beachten?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisen auf eigene Faust an. Auch, wenn Sie selber nicht vor Ort dabei sein konnten, haben sie trotzdem etwas von der Sommeraktion. Denn die Zeitung berichtet nach dem Termin ausführlich.

Warum sind die Besuche für mich als Teilnehmer lohnend?

Das TAGEBLATT hat wieder spannende Orte ausgesucht. Gleich am Anfang gibt es einen exklusiven Blick hinter die Kulissen einer Großveranstaltung. Bei Pop am Fluss in Weilburg tritt am Samstag, 1. Juli, Mark Forster auf. Das TAGEBLATT nimmt eine Gruppe Leser mit auf eine Tour über das Gelände, mit Blick auf die große Bühne, die Technik, Kilometern an Kabeln und, und, und.

Weiter geht es mit einem Besuch im Limburger Beerdigungsinstitut „Geschwister Ehmann“ am Donnerstag, 6. Juli. Die Leser können sich in dem traditionsreichen Limburger Familienbetrieb, der im Sommer auch seinen 90. Geburtstag feiert, umsehen und werden von Geschäftsführer Franz-Josef Kirchberg und Bestattermeister Benedikt Kirchberg Wissenswertes rund um das Abschiednehmen und Bestattungsvorsorge, sowie Formen der Bestattung und vieles mehr erfahren.

Beim Holzwerk Löhnberg gibt es eine Führung durch den Betrieb, der sich dem Naturstoff gewidmet hat. Es gibt zunächst eine Einführung in das Thema, dann erfolgt ein Rundgang durch die Fertigung mit Erklärungen. Die Welt der Holzspielgeräte werden auch auf Erwachsene faszinierend wirken – im Anschluss können Fragen gestellt werden.

Auch Kunstliebhaber kommen auf ihre Kosten: Im Weilburger Rosenhang Museum gibt es am 20. Juli die Möglichkeit, Blicke hinter die Kulissen des Museumsbetriebs zu werfen.

Es folgt ein spannender Ausflug in die hochherrschaftliche Geschichte von Weilburg: Am 27. Juli öffnen wir gemeinsam mit der Museumsleitung den Teilnehmern unserer Aktion einige Türen im Weilburger Schloss, die ansonsten den Besuchern verschlossen bleiben. Wie wird die Zeitung gedruckt? Diese Frage wird am letzten Termin der Sommeraktion am 3. August beantwortet – und ein Blick auf die Druckmaschine im Pressehaus dieser Zeitung in Wetzlar geworfen, auf der auch diese Zeitung entstanden ist. (red)