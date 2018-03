Tebartz-van Elst zieht um

Das Haus in bester Lage am Rande der Altstadt wird Medienberichten zufolge derzeit saniert und steht kurz vor der Fertigstellung. Der Bischof werde dort eine 180 Quadratmeter große Dachgeschosswohnung mit vier Zimmern bewohnen, sagte seine Sprecherin Eva Demmerle am Sonntag. Diese werde auch von Mitgliedern seiner Familie genutzt - die Rede ist von seiner Schwester. Der Papst hatte Tebartz-van Elst Ende März unter anderem wegen der Kostenexplosion beim Bau des Amtssitzes als Limburger Bischof abberufen.

Der Sprecher der Kirchenbasis-Organisation "Wir sind Kirche im Bistum Limburg", Karl-Josef Schäfer aus Weilburg, sagte gestern dieser Zeitung, dass man den Umzug in die große Wohnung in bester Lage nicht skandalisieren wolle. "Er will sie ja wohl auch mit Familienmitgliedern nutzen", sagt Schäfer. Viel mehr seien die Kirchenkritiker froh, dass der Bischof nun das Bistum Limburg verlassen habe. Es sei nun an der Zeit, nach vorne zu blicken.

Bei den Kirchenaustritten in Deutschland zeichnet sich derweil nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im laufenden Jahr ein neuer Rekord ab. "Die Zahl der Kirchenaustritte liegt höher als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres", erfuhr das Blatt aus Kreisen der evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Zahl der Austritte steigt

Bei der katholischen Kirche bestätigte ein Sprecher den Anstieg. Nach einer Austrittswelle nach dem Skandal um Tebartz-van Elst wird nun allerdings die Politik verantwortlich gemacht: Zurückgeführt wird die jetzige Zunahme darauf, dass künftig die Kirchensteuer auch auf Kapitalerträge direkt einbehalten wird.