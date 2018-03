Tom Illgen ist der beste Radfahrer

WETTBEWERB 68 Viertklässler aus dem Landkreis messen sich in Villmar

VILLMAR Die Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Villmar ist fest in Radfahrerhand gewesen: Viertklässler haben dort den besten Radfahrer in einem Kreiswettbewerb ermittelt.

