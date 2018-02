Von Dorothee Henche

Treffpunkt wird gut angenommen

Hilfe „Meeting Point 1.8“ in Weilmünster ist Anlaufstelle für Flüchtlinge und Einheimische

WEILMÜNSTER Seit Oktober gibt es in der Alten Gasse 26 in Weilmünster einen Treffpunkt mit dem Namen „Meeting Point 1.8“. In den Räumen im Erdgeschoss bieten Freiwillige verschiedene Hilfen an, die von Flüchtlingen und Einheimischen sehr gut angenommen werden.

Copyright © mittelhessen.de 2018