Trio greift jungen Mann an

Am Freitagabend kam es in einer Unterführung am Limburger Bahnhof zu einer Auseinandersetzung. Das 22-jährige Opfer war zusammen mit drei ihm flüchtig bekannten Männern im Bereich des Bahnhofes unterwegs, als es zu einem Streit zwischen dem 22-Jährigen und dem Trio kam.

Im Laufe des Streites soll der 22-Jährige von den Männern getreten und geschlagen worden sein. Außerdem hätten die drei Angreifer das Handy und Zigaretten des 22-Jährigen an sich genommen.

Polizei Limburg sucht Zeugen

Alle drei Täter sollen schlank gewesen sein und kurze, schwarze Haare gehabt haben. Ein Täter wird als etwa 20 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß beschrieben. Dieser soll einen Vollbart gehabt haben. Der zweite Angreifer soll etwa 16 Jahre alt und kleiner als sein Kompagnon gewesen sein. Zudem habe dieser Täter einen Ziegenbart gehabt. Der dritte Täter wird als etwa 18 Jahre alt beschrieben und soll ein türkisfarbenes Sweatshirt getragen haben.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei: (0 64 31) 9 14 00. (red)