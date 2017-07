TuS Lahr plant Kunstrasenplatz

Sport Kinder und Jugendliche sollen auf dem Kleinspielfeld trainieren und spielen

Waldbrunn-Lahr Seit Oktober tut sich wieder etwas am Sportplatz in Lahr. Die Vereinsmitglieder richten den Hartplatz und das Außengelände her, im kommenden Jahr könnte ein Kleinspielfeld mit Kunstrasen gebaut werden.

