Von Heinz-Ulrich Mengel

US-Truppen bringen den Platz in Form

Zeitgeschichte Soldaten der US-Army erweitern den nicht normgerechten Sportplatz in Weinbach

Weinbach „Das Gelände am Weinbacher Sportplatz ist seit einigen Wochen eine Großbaustelle“: Das hat das TAGEBLATT in einem Beitrag am 21. Juni 1968 – also vor 50 Jahren – berichtet.

