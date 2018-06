Jugendkirchentag in Weilburg

Übelkeit: Elf Jugendliche kommen in Klinik

Am Samstag haben mehrere Teilnehmer des Jugendkirchentags in Weilburg, die in der Heinrich-von-Gagern-Schule untergebracht waren, über Magenkrämpfe und Durchfall geklagt, wie die Polizei am Sonntag mitteilt. Durch den Rettungsdienst wurde vor Ort ein Lager errichtet.

