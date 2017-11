Von Olivia Heß

Überschuss, aber „auf Kante genäht“

Politik Schmidt legt Haushalt vor

Löhnberg Das fünfte Mal in Folge soll in Löhnberg der Haushalt der Gemeinde ausgeglichen sein. Bei der Vorlage des Entwurfs für das nächste Jahr stellt Bürgermeister Frank Schmidt am Donnerstag aber klar: Trotz eines Überschusses ist der Haushalt „auf Kante genäht“.

