Unfall: Autobahn A 3 bei Limburg voll gesperrt

Daher seien alle Spuren derzeit gesperrt, wie die Beamten weiter mitteilen. Ein Sprinter war am frühen Nachmittag in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs gewesen. Das Fahrzeug kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahbahn ab. Der Fahrer starb, der Beifahrer wurde schwer verletzt, wei die Polizei mitteilt. Die Beamten der Autobahnpolizei in Medenbach bitten um Hinweise von Zeugen (0611) 3454140. (red/Foto: Archiv)