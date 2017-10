Unfallfahrer beißt Polizisten

LÖHNBERG Am Donnerstagnachmittag hat sich ein 26-jähriger Mann nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 49 in Höhe von Löhnberg der anschließenden Festnahme widersetzt. Dies teilte die Polizei am Freitag mit, nachdem sie am Donnerstag auf Anfrage lediglich von einem kleineren Unfall berichtet hatte.