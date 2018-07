Ungewiss, wann Freibad öffnet

Die Technik sei fast komplett kaputt, berichtet Philippi: „Die Pumpen, die Chlormaschine, die Elektrik. Es wäre leichter zu sagen, was nicht kaputt ist, nämlich die Heizung.“

Die Gemeinde warte nun auf Antwort der Hersteller, wie lange die Lieferzeiten für benötigte Ersatzteile betrage. „Die Information kann uns jeden Tag erreichen“, erklärt Philippi. „Vielleicht noch heute, vielleicht aber erst am Freitag.“ Doch bis dahin heiße es: abwarten. „Aktuell wissen wir noch nichts, deshalb möchte ich auch keine Prognosen aufstellen, wie lange unser Freibad geschlossen bleiben wird“, sagt der stellvertretende Amtsleiter. „Wenn es sich aber um Lieferzeiten von sechs bis acht Wochen handeln wird, dann ist die Saison natürlich vorbei.“

Erhebliche Schäden in Weilmünster

Wie berichtet, sind bei dem Unwetter vom 5. Juli die Freibäder in Weilmünster und Wolfenhausen überflutet worden. Während die Schäden im Schwimmbad Wolfenhausen weitgehend begrenzt werden konnten, sind in Weilmünster erhebliche Schäden entstanden. Dank des Einsatzes der Feuerwehr und der Mitarbeiter des Bauhofs konnten noch am selben Abend mit Unterstützung aus der Bevölkerung beide Bäder leer gepumpt und gesäubert werden.

Das Schwimmbad in Wolfenhausen ist seit Montag wieder geöffnet, was die Wasserratten freut. Die Öffnungszeiten sind dort täglich von 9.30 bis 20 Uhr. Der letzte Einlass ist um 19 Uhr. (amm)