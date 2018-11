Von Kerstin Kaminsky

Untersuchung soll Pflicht sein

Gesellschaft Frauen kämpfen für einheitliche Regelung bei Vorsorgeterminen für Kinder

Limburg „Frei leben ohne Gewalt“: Das steht auf den gelben Luftballons, die am Mittwochnachmittag als Aktion zum internationalen Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“ in den Limburger Himmel gestiegen sind.

