Unwetter bringt  wieder Überflutungen

Der Bach in Elkerhausen war am Donnerstag nach dem Gewitter außer Rand und Band geraten und nicht mehr zu bremsen. Zuerst fing alles mit dem, die Hitze und Trockenheit endlich erlösenden Regen an, der sich aber immer mehr steigerte, dicke Hagelkörner auf Mensch, Natur und Materie warf, da herrschte in Weilburg noch eitel Sonnenschein. Dann kam das Gewitter und das Wasser floss in Sturzbächen vom Himmel. Plötzlich war die komplette Straße voller brauner Brühe, der Pegel stieg und stieg und stieg und die Autos und Busse kehrten in Elkerhausen lieber wieder in eine andere Richtung um.

Die Blessenbacher-Straße war zu einem reißenden Strom geworden. Als dann endlich die Natur sich etwas beruhigte und es ermöglichte, ein paar Schritte aus dem Haus zu gehen, konnte man Nachrichten untereinander austauschen: „In Weinbach stehen Bauhof und Feuerwehr unter Wasser und die Wiesen sind ein einziger See“, konnte man da erfahren. Die Elkerhäuser-Straße war komplett geflutet, auch die Tankstelle stand unter Wasser. In Elkerhausen konnte jeder froh sein, der etwas am Hang wohnte, denn in Bachnähe stand alles unter Wasser. Schnell waren die Feuerwehren aus dem Ort und der Großgemeinde zur Stelle, die Feuerwehr aus Weilburg und das THW wurden erwartet.

„Mehr als 35 Keller stehen unter Wasser, so viele Pumpen haben wir gar nicht“, schilderte ein Feuerwehrmann und erzählte, dass sie die Gullis an den Straßenseiten herausgenommen hätten, so dass das Wasser langsam sinken konnte. Die Gullis in der Straßenmitte zu öffnen, sei zu gefährlich.

Nach einer Weile war zumindest das Wasser von der Blessenbacherstraße – der Ortsdurchfahrtstraße – wieder abgeflossen. Zurück blieb eine braune schmierige Schlammdecke. Und jede Menge überfluteter Höfe, Gärten und Keller nebenan.

Kreisbrandinspektor Georg Hauch sagte auf TAGEBLATT-Nachfrage, dass einige Gemeinden im Landkreis vom Unwetter betroffen gewesen seien. Das THW sei hinzugezogen worden. Wegen etlicher Anrufer sei die Leitstelle in Limburg verstärkt worden, in Weilburg eine technische Leitstelle eingerichtet worden.

Neben Weinbach und Elkerhausen war auch die Weilmünsterer Ortsteile Laubuseschbach sowie Wolfenhausen und das dortige Freibad betroffen. Hauch sagte, dass Hochwasser auch in den Villmarer Ortsteilen Weyer und Aumenau gemeldet wurde. Es seien zudem Böschungen weggespült worden.

Foto oben: Land unter heißt es am Donnerstag in Elkerhausen: Das Hochwasser reißt Schlammlawinen los.