Von Agathe Markiewicz

Unwetter erreicht das Parlament

Hochwasser Lösing kritisiert TAGEBLATT-Berichterstattung / Jung versucht zu schlichten

Weinbach Bürgermeister Jörg Lösing (parteilos) hat in der jüngsten Weinbacher Parlamentssitzung an die Überschwemmungen in Edelsberg erinnert. Zudem hat er berichtet, dass ein Rückhaltebecken weitere Schäden verhindern soll. Es entbrannte eine emotionale Diskussion.

